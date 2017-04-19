Трасса Днепр - Кривой Рог оказалась полностью парализованной из-за непогоды (фото)

17:42, 19 апреля 2017
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Сотни машин стоят в заторах.

В Днепре произошел настоящий транспортный коллапс из-за непогоды: часть города парализовали пробки, а некоторый общественный транспорт перестал ходить. Но хуже всего ситуация обстоит за городом: там автомобилисты уже шестой час стоят и не могут выехать из-за плохой дороги, как сообщает Vgorode.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила днепрянка Наталия Кобзар.

В Днепре в результате непогоды повалено более 2,8 тысяч деревьев

- Трасса Днепр-Кривой Рог стоит больше 6 часов. Сотни машин, а руководители Облавтодора на важном совещании. Я даже не знаю, что и сказать. В 9:00 Облавтодор пообещал, что все будет хорошо. Даже дорогу никто не пытается расчистить. Скоро закончится бензин в машинах, - написала девушка и поделилась фотографиями происходящего.

Как сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на месте этого происшествия уже работают спасатели. Однако, ситуация очень сложная из-за сильного ветра.

- В направлении на Кривой Рог, за поворотом на Сурско-Литовское (южный поток) пробка из-за заносов. Работает автомобиль и личный состав. Ветер очень сильный, метёт с полей. Пока не возобновят движения, не направляйтесь в этом направлении, - отметили в ведомстве.

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