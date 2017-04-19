В Украину идет балканский циклон "Петер" (карты)

Циклон "Петер" идет в Украину.

Циклон принесет дождь, сильный ветер и мокрый снег / REUTERS

В четверг, 20 апреля, снежный циклон уйдет на северо-восток. Поэтому в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской и других областях осадки прекратятся, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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"С Балкан к нам готовится прыгнуть очередной циклон. Его хорошо видно га фото со спутника. Зовут его "Петер". Поэтому завтра на юго-западе Украины ожидается сложная погода", - говорится в ее сообщении.

facebook.com/tala.didenko

Синоптик прогнозирует, что в Одесской, Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, южной части Львовской и Закарпатской областей ожидается дождь и мокрый снег, а также сильный ветер.

По словам Диденко, ночью ожидаются заморозки, днем 0-6 градусов тепла, лишь в Приазовье будет теплее, до +9+11 градусов. В Киеве завтра без осадков. Ночью или около нуля, или до небольших минусов, днем +4+7 градусов.

"Постепенное потепление начнется с 23 апреля, однако ночи еще останутся холодными", - говорится в прогнозе синоптика.

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 апреля в Украине местами пройдут дожди и снег. Ночью ожидаются заморозки.