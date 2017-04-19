В Украину идет балканский циклон "Петер" (карты)
Циклон "Петер" идет в Украину.
В четверг, 20 апреля, снежный циклон уйдет на северо-восток. Поэтому в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской и других областях осадки прекратятся, пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
От Одесской области до Закарпатья: на юго-запад надвигается новая непогода - синоптик
"С Балкан к нам готовится прыгнуть очередной циклон. Его хорошо видно га фото со спутника. Зовут его "Петер". Поэтому завтра на юго-западе Украины ожидается сложная погода", - говорится в ее сообщении.
Синоптик прогнозирует, что в Одесской, Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, южной части Львовской и Закарпатской областей ожидается дождь и мокрый снег, а также сильный ветер.
По словам Диденко, ночью ожидаются заморозки, днем 0-6 градусов тепла, лишь в Приазовье будет теплее, до +9+11 градусов. В Киеве завтра без осадков. Ночью или около нуля, или до небольших минусов, днем +4+7 градусов.
"Постепенное потепление начнется с 23 апреля, однако ночи еще останутся холодными", - говорится в прогнозе синоптика.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 апреля в Украине местами пройдут дожди и снег. Ночью ожидаются заморозки.
Погода в Украине
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Винница+14°... +6°
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Днепр+17°... +9°
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Донецк+18°... +9°
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Житомир+15°... +9°
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Запорожье+18°... +9°
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Ивано-Франковск+20°... +5°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+16°... +9°
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Луганск+17°... +10°
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Луцк+20°... +9°
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Львов+20°... +7°
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Николаев+18°... +10°
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Одесса+18°... +10°
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Полтава+17°... +10°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+18°... +6°
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Сумы+19°... +10°
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Тернополь+19°... +7°
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Харьков+19°... +11°
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Херсон+19°... +10°
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Хмельницкий+16°... +6°
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Черкассы+14°... +9°
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Чернигов+17°... +10°
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Черновцы+16°... +7°