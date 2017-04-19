В Киеве завтра без осадков, днем до +6°

17:00, 19 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 20 апреля в столице без осадков, днем до +6°.

В Киеве завтра без осадков / elektraua.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.7 м/с.

Синоптики показали, где среди апреля выпало больше всего снега в Украине (карта)

Солнце в столице взойдет в 05:54, а зайдет в 19:59. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 апреля в Украине местами пройдут дожди и снег. Ночью ожидаются заморозки.

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