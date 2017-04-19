К восстановлению электроснабжения привлечены все силы.

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В Харьковской области из-за непогоды обесточено 155 населенных пунктов. Об этом председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная сообщила в эфире телеканала «112 Украина».

«По состоянию на этот час мы имеем 87 населенных пунктов, которые полностью обесточены, и 68 обесточенных частично. Из 27 районов области учебный процесс приостановлен во всех до конца этой недели, кроме одного района и города Харькова», - сказала она.

Председатель ОГА добавила, что к восстановлению электроснабжения привлечены все силы.

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Светличная также сообщила, что на расчистке дорог в области работает около 180 единиц техники.

«Что касается дорожного полотна, мы не перекрывали движение. В зимний период у нас были и более сложные ситуации, с которыми мы справлялись», - сказала она и призвала жителей области без крайней надобности не выезжать на личных автомобилях.

Как сообщал УНИАН, утром Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в шести областях Украины из-за непогоды обесточено более 150 населенных пунктов, в частности в Харьковской области – 38.