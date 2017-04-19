Завтра в Украине продолжится похолодание, запад и центр будет засыпать снегом (видеопрогноз)

16:30, 19 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 20 апреля в Украине местами пройдут дожди и снег. Ночью ожидаются заморозки.

В Украине местами пройдет мокрій снег / УНИАН
В Украине местами пройдет мокрій снег / УНИАН

На востоке без осадков. Теплее всего будет в Донецкой области - до +10°. Жителей южных регионов ожидают дожди, температура до +16°.

Синоптики показали, где среди апреля выпало больше всего снега в Украине (карта)

На западе Украины в четверг пройдут мокрый снег. Теплее всего будет в Волынской области - до +10°.

В северных областях без осадков, температура - до +8°. В центре Украины ожидаются дожди и снег, температура днем до +12°.

Согласно народному прогнозу, 20 апреля - день памяти преподобного Георгия-исповедника. Крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлеба и гречки.

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