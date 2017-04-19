В Запорожье из-за непогоды были обесточены тысячи домов
В то время в области по состоянию на утро среды оставались без света 26 населенных пунктов.
В ночь на среду дождь и мокрый снег с сильными порывами ветра, которые накрыли Запорожскую область, привели к обесточиванию тысяч жилых домов в областном центре и десятков населенных пунктов области.
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Городской голова Запорожья Владимир Буряк заявил на своей странице в Facebook, что коммунальщики пытаются привести город в порядок к 17:00 – здесь были повалены сотни деревьев, а люди остались без света.
"Если говорить о последствиях непогоды, то за последнюю ночь она нанесла много вреда городу – это около 400 поваленных деревьев и 13 тысяч жилых домов без света. С ночи в усиленном режиме в Запорожье работают мобильные бригады по очистке города от упавших деревьев и веток, 900 дворников вышли утром расчищать внутридомовые территории, задействована техника для расчистки дорог. Задача – максимально привести в порядок огород до 17:00", - рассказал Владимир Буряк.
По данным "Запорожьеоблэнерго", по состоянию на 9:00 утра без энергоснабжения оставались 26 населенных пунктов, из них 1 – частично.
"От непогоды пострадали Вольнянский (обесточены 6 н.п.), Запорожский (18 н.п.) и Каменско-Днепровский (1 н.п. – полностью, 1 н.п. – частично) районы. Также повреждены несколько воздушных линий электропередач 10кВ Запорожских городских электросетей, в результате чего без света остаются часть жителей Правого берега Запорожья-Левого и станции Опытная", - говорится в сообщении.
Над восстановлением энергоснабжения работает 21 бригада энергокомпании, к ремонтным работам привлечены 110 специалистов и 22 единицы спецтехники.
Как сообщал УНИАН, В Запорожье из-за непогоды с 20 апреля приостановлены занятия во всех школах города. Кроме того, с сегодняшнего дня возобновлена подача тепла в детсады, больницы и интернаты.
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