Ночью заморозки на большинстве территории Украины достигли -3° (карта)

16:04, 19 апреля 2017
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На поверхности почвы в некоторых областях Украины заморозки достигали -7°.

В ночь на 19 апреля вернулись заморозки, кое-где они достигали на поверхности почвы до -7 / getbg.net
В ночь на 19 апреля вернулись заморозки, кое-где они достигали на поверхности почвы до -7° / getbg.net

Прошлой ночью в ряд областей Украины вернулись заморозки. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинский гидрометцентр, добавляя карту заморозков в воздухе и на поверхности почвы.

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"А вот карта заморозков за минувшую ночь. В числителе минимальная температура воздуха, в знаменателе - на поверхности почвы", - говорится в сообщении.

Так, заморозки до -7° на поверхности почвы были зафиксированы в Черниговской, Винницкой и Хмельницкой областях. В воздухе заморозки до -2-3° досаждали жителям Житомирщины, Ужгородской области и местами - Киевской.

facebook.com/ukrgmc.official
facebook.com/ukrgmc.official

Как сообщала Погода УНИАН, в Украине, в частности, в восточных, центральных и южных областях по состоянию на 19 апреля выпало от 1 до 20 см снега. Городами-рекордсменами стали Харьков и Днепр, где высота снежного покрова достигает 24 и 29 сантиметров. На Херсонщине, например, выпало 3-4 см снега, в Запорожье - 6 см.

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