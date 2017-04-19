Ночью заморозки на большинстве территории Украины достигли -3° (карта)
На поверхности почвы в некоторых областях Украины заморозки достигали -7°.
Прошлой ночью в ряд областей Украины вернулись заморозки. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинский гидрометцентр, добавляя карту заморозков в воздухе и на поверхности почвы.
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"А вот карта заморозков за минувшую ночь. В числителе минимальная температура воздуха, в знаменателе - на поверхности почвы", - говорится в сообщении.
Так, заморозки до -7° на поверхности почвы были зафиксированы в Черниговской, Винницкой и Хмельницкой областях. В воздухе заморозки до -2-3° досаждали жителям Житомирщины, Ужгородской области и местами - Киевской.
Как сообщала Погода УНИАН, в Украине, в частности, в восточных, центральных и южных областях по состоянию на 19 апреля выпало от 1 до 20 см снега. Городами-рекордсменами стали Харьков и Днепр, где высота снежного покрова достигает 24 и 29 сантиметров. На Херсонщине, например, выпало 3-4 см снега, в Запорожье - 6 см.
Погода в Украине
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Винница+14°... +6°
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Днепр+17°... +9°
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Донецк+18°... +9°
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Житомир+15°... +9°
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Запорожье+18°... +9°
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Ивано-Франковск+20°... +5°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+16°... +9°
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Луганск+17°... +10°
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Луцк+20°... +9°
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Львов+20°... +7°
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Николаев+18°... +10°
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Одесса+18°... +10°
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Полтава+17°... +10°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+18°... +6°
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Сумы+19°... +10°
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Тернополь+19°... +7°
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Харьков+19°... +11°
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Херсон+19°... +10°
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Хмельницкий+16°... +6°
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Черкассы+14°... +9°
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Чернигов+17°... +10°
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Черновцы+16°... +7°