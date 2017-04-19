В Днепре в результате непогоды повалено более 2,8 тысяч деревьев
Для их уборки необходимо будет две недели.
В результате непогоды в Днепре повалено 2850 деревьев, для их уборки необходимо две недели.
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
«Повалены 2850 штук. Реально это мешает и проезду транспорта, и передвижению по городу. По нашим подсчетам, чтобы убрать все деревья, нужно, как минимум, две недели», - сообщил он.
По словам Филатова, сейчас ситуация в городе стабилизировалась. Для ликвидации последствий непогоды мобилизованы все силы.
В Украине из-за непогоды на дорогах погибли семь человек
Также, по его словам, в Днепропетровской области обесточено около 50 населенных пунктов.
Как сообщал УНИАН, в Днепре, согласно распоряжению мэра, из-за метели и резкого похолодания с 19 по 21 апреля закрыты 160 школ.
По информации пресс-службы Днепропетровской облгосадминистрации, на вынужденные каникулы до конца недели также пошли школьники еще 4-х городов - Каменского, Никополя, Новомосковска, Синельниково и 8 районов.
18 апреля в Новомосковске Днепропетровской области в результате падения дерева погибла 65-летняя женщина.
Кроме того, в связи с непогодой в Днепре введено временное ограничение на движение грузовиков. Из-за снегопадов на дорогах Днепропетровской области действуют ограничения для пассажирского и грузового транспорта на нескольких дорогах.
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