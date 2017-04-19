Жителей Харьковщины просят не пользоваться автомобилями из-за ухудшения погодных условий

Харьковская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности просит жителей не использовать автомобили без крайней необходимости.

Жителей Харьковщины просят не пользоваться автомобилями / УНИАН

Об этом сообщает "Городской дозор".

Читайте также Апрельский холод и снег: Украину "зажало" между двумя циклонами (спутниковые снимки)

По результатам совещания комиссии было принято решение обратиться к жителям Харьковской области с просьбой не использовать автомобили без крайней необходимости, а также соблюдать максимальную осторожность при движении как в пределах населенных пунктов, так и на дорогах общего и государственного значения.

Ожидается, что с 15:00 температура в области начнет понижаться до 6-7 градусов мороза. На дорогах ожидаются наледи и гололед.

Пешеходов также просят быть осторожными, а также обходить нависающие ветви деревьев, козырьки крыш, балконы, линии электропередачи.

Ранее сообщалось, что в Харькове из-за непогоды обесточены более тысячи домов и 6 детсадов, повалено 700 деревьев.