Жителей Харьковщины просят не пользоваться автомобилями из-за ухудшения погодных условий

15:18, 19 апреля 2017
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Харьковская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности просит жителей не использовать автомобили без крайней необходимости.

Жителей Харьковщині просят не пользоваться автомобилями / УНИАН
Жителей Харьковщины просят не пользоваться автомобилями / УНИАН

Об этом сообщает "Городской дозор".  

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По результатам совещания комиссии было принято решение обратиться к жителям Харьковской области с просьбой не использовать автомобили без крайней необходимости, а также соблюдать максимальную осторожность при движении как в пределах населенных пунктов, так и на дорогах общего и государственного значения.

Ожидается, что с 15:00 температура в области начнет понижаться до 6-7 градусов мороза. На дорогах ожидаются наледи и гололед.

Пешеходов также просят быть осторожными, а также обходить нависающие ветви деревьев, козырьки крыш, балконы, линии электропередачи.

Ранее сообщалось, что в Харькове из-за непогоды обесточены более тысячи домов и 6 детсадов, повалено 700 деревьев.

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