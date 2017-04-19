Жителей Харьковщины просят не пользоваться автомобилями из-за ухудшения погодных условий
Харьковская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности просит жителей не использовать автомобили без крайней необходимости.
Об этом сообщает "Городской дозор".
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По результатам совещания комиссии было принято решение обратиться к жителям Харьковской области с просьбой не использовать автомобили без крайней необходимости, а также соблюдать максимальную осторожность при движении как в пределах населенных пунктов, так и на дорогах общего и государственного значения.
Ожидается, что с 15:00 температура в области начнет понижаться до 6-7 градусов мороза. На дорогах ожидаются наледи и гололед.
Пешеходов также просят быть осторожными, а также обходить нависающие ветви деревьев, козырьки крыш, балконы, линии электропередачи.
Ранее сообщалось, что в Харькове из-за непогоды обесточены более тысячи домов и 6 детсадов, повалено 700 деревьев.
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