Синоптики показали, где среди апреля выпало больше всего снега в Украине (карта)
Рекорд по высоте снежного покрова установили Харьковская и Днепропетровская области.
В Украине, в частности, в восточных, центральных и южных областях по состоянию на 19 апреля выпало от 1 до 20 см снега. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр написал на своей странице в Facebook.
Так, городами-рекордсменами стали Харьков и Днепр, где высота снежного покрова достигает 24 и 29 сантиметров. На Херсонщине, например, выпало 3-4 см снега, в Запорожье - 6 см.
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Под удар снежной стихии, как свидетельствует карта, попали: Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская и Херсонская области.
"Вот столько сантиметров снега 19 апреля!", - говорится в описании к карте, где обозначено высоту снежного покрова на территории Украины по состоянию на сегодняшний день.
Как сообщала УНИАН Погода, резкая смена погоды произошла потому, что Украину "зажало" между двумя циклонами. Один из них пришел с запада, другой - с востока.
Погода в Украине
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Винница+14°... +6°
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Днепр+17°... +9°
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Донецк+18°... +9°
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Житомир+15°... +9°
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Запорожье+18°... +9°
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Ивано-Франковск+20°... +5°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+16°... +9°
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Луганск+17°... +10°
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Луцк+20°... +9°
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Львов+20°... +7°
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Николаев+18°... +10°
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Одесса+18°... +10°
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Полтава+17°... +10°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+18°... +6°
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Сумы+19°... +10°
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Тернополь+19°... +7°
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Харьков+19°... +11°
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Херсон+19°... +10°
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Хмельницкий+16°... +6°
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Черкассы+14°... +9°
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Чернигов+17°... +10°
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Черновцы+16°... +7°