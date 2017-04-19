Синоптики показали, где среди апреля выпало больше всего снега в Украине (карта)

Рекорд по высоте снежного покрова установили Харьковская и Днепропетровская области.

В некоторые области Украины среди апреля вернулся снег / REUTERS

В Украине, в частности, в восточных, центральных и южных областях по состоянию на 19 апреля выпало от 1 до 20 см снега. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр написал на своей странице в Facebook.

Так, городами-рекордсменами стали Харьков и Днепр, где высота снежного покрова достигает 24 и 29 сантиметров. На Херсонщине, например, выпало 3-4 см снега, в Запорожье - 6 см.

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Под удар снежной стихии, как свидетельствует карта, попали: Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская и Херсонская области.

"Вот столько сантиметров снега 19 апреля!", - говорится в описании к карте, где обозначено высоту снежного покрова на территории Украины по состоянию на сегодняшний день.

facebook.com/ukrgmc.official

Как сообщала УНИАН Погода, резкая смена погоды произошла потому, что Украину "зажало" между двумя циклонами. Один из них пришел с запада, другой - с востока.