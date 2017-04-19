Синоптики показали, где среди апреля выпало больше всего снега в Украине (карта)

15:05, 19 апреля 2017
3842

Рекорд по высоте снежного покрова установили Харьковская и Днепропетровская области.

До некоторых областей Украины среди апреля вернулся снег / REUTERS
В некоторые области Украины среди апреля вернулся снег / REUTERS

В Украине, в частности, в восточных, центральных и южных областях по состоянию на 19 апреля выпало от 1 до 20 см снега. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр написал на своей странице в Facebook.

Так, городами-рекордсменами стали Харьков и Днепр, где высота снежного покрова достигает 24 и 29 сантиметров. На Херсонщине, например, выпало 3-4 см снега, в Запорожье - 6 см.

"Апрель, остановись!": соцсети отреагировали на резкое похолодание со снегом в Украине

Под удар снежной стихии, как свидетельствует карта, попали: Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская и Херсонская области.

"Вот столько сантиметров снега 19 апреля!", - говорится в описании к карте, где обозначено высоту снежного покрова на территории Украины по состоянию на сегодняшний день.

facebook.com/ukrgmc.official
facebook.com/ukrgmc.official

Как сообщала УНИАН Погода, резкая смена погоды произошла потому, что Украину "зажало" между двумя циклонами. Один из них пришел с запада, другой - с востока.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Киевлян предупредили о значительных порывах ветра до конца суток Киевлян предупредили о значительных порывах ветра до конца суток
Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы
В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми
Вулкан Килауэа на Гавайях может взорваться Вулкан Килауэа на Гавайях может взорваться
Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта) Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)
Сегодня в Украине без осадков, во всех областях похолодает (карта) Сегодня в Украине без осадков, во всех областях похолодает (карта)
Из-за теплой погоды в Украине увеличилось количество комаров (видео) Из-за теплой погоды в Украине увеличилось количество комаров (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
762 мм
2.2 м/с
58 %
Лента новостей