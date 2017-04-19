В Краматорске из-за похолодания ученики 1-8-х классов ушли на каникулы
В Краматорске Донецкой области из-за ухудшения погодных условий ученики 1-8-х классов ушли на вынужденные каникулы.
Об этом сообщает "Восточный проект".
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"Сегодня, 19 апреля, было принято решение отправить на каникулы школьников 1-8-х классов, так как на улице очень снизилась температура воздуха, а в школах отключили отопление. Ученики 9-11-х классов продолжают обучение", - отмечает издание.
Ориентировочно, занятия в школах для 1-8-х классов будут возобновлены с понедельника, 24 апреля.
Ранее сообщалось, что на каникулы ушли школьники в Запорожье.
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