Апрельский холод и снег: Украину "зажало" между двумя циклонами (спутниковые снимки)

На территории нашей страны бушует непогода.

Изменение погоды обусловлено циклонами / facebook.com/ukrgmc.official

Резкая смена погоды произошла потому, что Украину "зажало" между двумя циклонами. Один из них пришел с запада, другой - с востока. Об этом Укргидрометцентр сообщает на своей странице в Facebook.

Читайте также "Апрель, остановись!": соцсети отреагировали на резкое похолодание со снегом в Украине

"Украина между двумя циклонами. Спутниковые снимки в видимом и инфракрасном спектрах", - говорится в сообщении синоптиков, в котором добавляются карты движения циклонов.

facebook.com/ukrgmc.official

Как сообщала Погода УНИАН, в Украине снегом замело дороги, 150 населенных пунктов остались без света. В западных областях снова включили отопление, а в некоторых городах на востоке позакрывали школы. Мокрый снег валит деревья и рвет провода, что приводит к обесточиванию домов и сел.

Кроме того, в Украине из-за непогоды погибли уже 7 человек. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян. "За полдня из-за аномальных погодных условий и нарушения правил движения уже погибло 7 человек. Еще больше травмированы. Большая просьба воздержаться от поездок в тех регионах, где выпал снег, особенно, если Ваше авто уже на летних колесах", - отметил он.