В Запорожье из-за непогоды приостановлены занятия в школах

13:45, 19 апреля 2017
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Занятия в школах приостановлены с завтрашнего дня до особого распоряжения.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Запорожье из-за непогоды с 20 апреля приостановлены занятия во всех школах города.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение сегодня, 19 апреля, подписал мэр Запорожья Владимир Буряк.

Занятия в школах приостановлены с завтрашнего дня до особого распоряжения.

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Кроме того, как уточнили УНИАН в мэрии, согласно распоряжению городского головы, с сегодняшнего дня возобновлена подача тепла в детсады, больницы и интернаты.

При этом, в городах областного значения – Бердянске и Мелитополе – учебные заведения самостоятельно примут решение о возможной необходимости приостановления занятий.

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