В Украине из-за непогоды на дорогах погибли семь человек

13:39, 19 апреля 2017
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"За полдня из-за аномальных погодных условий и нарушения правил движения уже погибло 7 человек", - отметил министр инфраструктуры.

Также есть травмированные / УНИАН
Также есть травмированные / УНИАН

В Украине из-за непогоды погибли уже 7 человек. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"За полдня из-за аномальных погодных условий и нарушения правил движения уже погибло 7 человек. Еще больше травмированы. Большая просьба воздержаться от поездок в тех регионах, где выпал снег, особенно, если Ваше авто уже на летних колесах", - отметил он.

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Как известно, в Украине снегом замело дороги, 150 населенных пунктов остались без света. В западных областях снова включили отопление, а в некоторых городах на востоке закрыли школы. Мокрый снег валит деревья и рвет провода, что приводит к обесточиванию домов и сел.

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