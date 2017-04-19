В Запорожской области за сутки выпала почти месячная норма осадков

На территории Запорожской области за сутки выпала почти месячная норма осадков.

Непогода в Запорожье / ГСЧС

В регионе наблюдается налипание мокрого снега, порывы ветра 17-22 м/с, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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За последние часы спасатели Запорожского гарнизона совершили 30 выездов на ликвидацию последствий непогоды.

Ночью 20 апреля в области ожидается мороз до -5 градусов; ветер северо-восточный 15-20 м/с. Завтра, 20 апреля, осадки прекратятся, однако в пятницу из-за очередного выхода южного циклона на территории области вновь будет наблюдаться мокрый снег и дождь.

Напомним, в Харькове из-за непогоды обесточены более тысячи домов и 6 детсадов, повалено 700 деревьев.