Непогода в Крыму: снег падает прямо на цветущие деревья (видео)

Местные жители опасаются за будущий урожай плодовых деревьев.

Ухудшение погодных условий в Крыму: в середине апреля выпал снег / скриншот

На крымском полуострове 19 апреля наблюдается резкое ухудшение погодных условий: усилился ветер, местами падает снег.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

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«Холодно, очень ветрено и снег падает прямо на цветущие деревья. Так хорошо цветет вишня, груша и слива, но теперь опасаемся за будущий урожай плодовых деревьев», – рассказала жительница Белогорского района.

Ранее 19 апреля в акватории Черного моря с радаров исчезло грузовое судно «Герои Арсенала» с 12 членами экипажа на борту. Сейчас продолжается поисковая операция судна, которое 19 апреля в 03.54 подало сигнал SOS, находясь в 14 морских милях от берега. На борту находилось 9 украинцев, 2 россиян и 1 грузин.

Работа осложняется неблагоприятными погодными условиями – сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря до 4 баллов.