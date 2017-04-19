В Харькове из-за непогоды обесточены более тысячи домов и 6 детсадов, повалено 700 деревьев (фото, видео)

По состоянию на 9:00 19 апреля, в области полностью обесточены 61 населенный пункт.

К буксировке транспортных средств присоединились сотрудники ГСЧС / Фото ГСЧС

В Харькове в результате сложных погодных условий было обесточено более тысячи домов, в том числе многоэтажки, и повалено более 700 деревьев.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации

На сегодня упало более 700 деревьев, упало более 2 тысяч крупных веток. Обесточены 6 детских домов, 2 школы и 40 многоквартирных домов, частных - более тысячи.

Повалено более 700 деревьев / ГСЧС

Как сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации, по состоянию на 9:00 19 апреля, в области полностью обесточены 61 населенный пункт, еще в 33-х электричества нет частично. В основном это населенные пункты Волчанского, Змиевского, Харьковского и Нововодолажского районов.