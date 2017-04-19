В Днепр ограничили въезд грузовиков из-за снегопада (видео)

11:51, 19 апреля 2017
1563

Из-за непогоды ограничен въезд грузовых автомобилей в Днепр. 

В Днепре ограничили движение транспорта / УНИАН
В Днепре ограничили движение транспорта / УНИАН

Как сообщает Управление безопасности дорожного движения Департамента превентивной деятельности Нацполиции, в связи с ухудшением погодных условий на территории города Днепр вводится временное ограничение на движение грузовых транспортных средств. С целью обеспечения надлежащей работы снегоуборочной техники с 07:00 временно ограничен въезд грузовых автомобилей в город Днепр.

В Украине бушует непогода: снег валит деревья и рвет провода

Ограничения на въезд грузового транспорта будут действовать на период выполнения работ по ликвидации последствий непогоды.

С учетом погодных условий, Национальная полиция советует водителям по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
13 мая в Украине будет прохладно и с дождями 13 мая в Украине будет прохладно и с дождями
Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео) Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео)
Киевлян предупредили о значительных порывах ветра до конца суток Киевлян предупредили о значительных порывах ветра до конца суток
Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы
В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми
Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео) Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео)
Более 70 тысяч человек пострадали из-за ливней в Китае Более 70 тысяч человек пострадали из-за ливней в Китае

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
762 мм
2.2 м/с
58 %
Лента новостей