В Днепр ограничили въезд грузовиков из-за снегопада (видео)
Из-за непогоды ограничен въезд грузовых автомобилей в Днепр.
Как сообщает Управление безопасности дорожного движения Департамента превентивной деятельности Нацполиции, в связи с ухудшением погодных условий на территории города Днепр вводится временное ограничение на движение грузовых транспортных средств. С целью обеспечения надлежащей работы снегоуборочной техники с 07:00 временно ограничен въезд грузовых автомобилей в город Днепр.
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Ограничения на въезд грузового транспорта будут действовать на период выполнения работ по ликвидации последствий непогоды.
С учетом погодных условий, Национальная полиция советует водителям по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться услугами общественного транспорта.
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