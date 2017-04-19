Апрельский снег на Днепропетровщине засыпал уже зеленые деревья и устроил транспортный коллапс (фото)
На фото видно, как снег засыпал деревья.
В Днепропетровской области продолжает бушевать непогода – в регионе произошел транспортный коллапс из-за количества снега. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
В Днепре из-за непогоды закрыли школы
Люди сообщают, что кое-где снег вообще не чистят. Также юзеры выкладывают фото, и отмечают, что аэропорт в Днипре замело, а водителям не советуют выезжать на собственных авто.
Как сообщал УНИАН ранее, в Днепропетровской области из-за снегопада и сильного ветра на некоторых трассах ограничили движение транспорта.
"В связи с аномальными погодными явлениями (снегопады, порывы ветра - образования снежных накатов и заносов, ДТП с перекрытием движения), принято решение с 09:30 19.04.2017 года о запрете движения пассажирского и грузового автотранспорта на участках автомобильных дорог государственного значения", - говорится в сообщении.
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