Апрельский снег на Днепропетровщине засыпал уже зеленые деревья и устроил транспортный коллапс (фото)

11:38, 19 апреля 2017
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На фото видно, как снег засыпал деревья.

Снег засыпал деревья, которые уже успели зацвести / фото из соцсетей
Снег засыпал деревья, которые уже успели зацвести / фото из соцсетей

В Днепропетровской области продолжает бушевать непогода – в регионе произошел транспортный коллапс из-за количества снега. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

В Днепре из-за непогоды закрыли школы

Люди сообщают, что кое-где снег вообще не чистят. Также юзеры выкладывают фото, и отмечают, что аэропорт в Днипре замело, а водителям не советуют выезжать на собственных авто.

Как сообщал УНИАН ранее, в Днепропетровской области из-за снегопада и сильного ветра на некоторых трассах ограничили движение транспорта.

"В связи с аномальными погодными явлениями (снегопады, порывы ветра - образования снежных накатов и заносов, ДТП с перекрытием движения), принято решение с 09:30 19.04.2017 года о запрете движения пассажирского и грузового автотранспорта на участках автомобильных дорог государственного значения", - говорится в сообщении.

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