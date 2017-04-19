В Днепре из-за непогоды возможны подтопления и перебои с электричеством

Из-за сильного снегопада в Днепре возможны подтопления, перебои с подачей электричества и воды.

Днепр страдает от непогоды / УНИАН

Об этом в Facebook написал мэр города Борис Филатов.

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По его словам, в городе повалено 2600 деревьев, школы закрыты на каникулы. Включить отопление "ни по лимитам газа, ни по технологии" невозможно.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области из-за непогоды без электроснабжения остались 73 населенных пункта.

Кроме того, на четырех трассах ограничили движение автотранспорта.