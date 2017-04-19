Шторм в Мариуполе вывел из строя десятки подстанций
Ночью было обесточено 30 подстанций.
Штормовой юго-западный ветер и дождь, который с ночи дует в Мариуполе, уже принес отключения электроэнергии в Мариуполе.
Как сообщил начальник Мариупольского РЭС Максим Батенко, ночью было обесточено 30 подстанций, на утро устранили неполадки на большинстве из них. Осталось подключить 10, передает сайт 0629.
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Сильный ветер за ночь вывел из строя сети в районе Городского парка, автовокзала, а также в Центральном районе. Отключили электроэнергию в СК "Портовик" и т. д.
Неспокойная погода залила и городской пляж, в том числе залита так называемая зеленая зона на городском.
"Когда дует юго-западный ветер скоростью более 17 м/c, то волна поднимается от 1,5 до 2 метров и накатывает на берег, но она быстро уходит", - сообщил начальник аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета Александр Татай.
В то же время информации о подтоплении прибрежных поселков Гавань и Слободка на данный момент не поступало. К слову, с недавних пор занимается вопросами ликвидации подтоплений департамент транспорта и связи Мариупольского городского совета и недавно созданное предприятия "Мариупольавтодор".
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