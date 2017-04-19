Шторм в Мариуполе вывел из строя десятки подстанций

11:23, 19 апреля 2017
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Ночью было обесточено 30 подстанций.

0629.com.ua
Неспокойная погода залила и городской пляж / 0629.com.ua

Штормовой  юго-западный ветер  и дождь, который с ночи дует в Мариуполе,  уже принес  отключения электроэнергии в Мариуполе.

Как сообщил начальник Мариупольского РЭС Максим Батенко, ночью было обесточено 30 подстанций, на утро устранили неполадки на большинстве из них. Осталось  подключить 10, передает сайт 0629.

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Сильный ветер за ночь вывел из строя сети в районе Городского парка, автовокзала,  а также в Центральном районе. Отключили электроэнергию в СК "Портовик" и т. д.

Неспокойная погода залила и городской пляж, в том числе залита так называемая зеленая зона на городском.

"Когда дует юго-западный ветер скоростью  более 17 м/c, то волна поднимается от 1,5 до 2 метров и накатывает на берег, но она быстро уходит", - сообщил начальник аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета  Александр Татай.

В то же время информации о подтоплении прибрежных поселков Гавань  и Слободка на данный момент не поступало. К слову, с недавних пор занимается вопросами ликвидации подтоплений  департамент транспорта и связи  Мариупольского городского совета и недавно созданное  предприятия "Мариупольавтодор".

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