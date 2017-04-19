Снежный апокалипсис в Украине: замело дороги, 150 населенных пунктов остались без света (фото, видео)
Часть Украины охватили морозы и снегопад.
При такой погоде в западных областях снова включили отопление, а в некоторых городах на востоке позакрывали школы. С четверга каникулы будут у учеников Николаева, сообщает ТСН.
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Мокрый снег валит деревья и рвет провода, что приводит к обесточиванию домов и сел. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в Днепропетровской области без электроснабжения остались 73 населенных пункта, в Харьковской - 38, в Полтавской - 35, в Херсонской - 4, в Кировоградской и Запорожской - по одному.
Из-за непогоды ограничен въезд грузовых автомобилей в Днепр, на некоторых дорогах Харьковской области периодически придерживается движение автомобилей.
В Днепропетровской области из-за снегопада и сильного ветра на четырех трассах ограничили движение транспорта.
Синоптики говорят, что такие поздние заморозки бывают примерно раз в 10 лет, однако прогнозируют потепление уже на следующей неделе.
Погода в Украине
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Винница+14°... +6°
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Днепр+17°... +9°
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Донецк+18°... +9°
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Житомир+15°... +9°
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Запорожье+18°... +9°
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Ивано-Франковск+20°... +5°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+16°... +9°
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Луганск+17°... +10°
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Луцк+20°... +9°
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Львов+20°... +7°
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Николаев+18°... +10°
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Одесса+18°... +10°
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Полтава+17°... +10°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+18°... +6°
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Сумы+19°... +10°
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Тернополь+19°... +7°
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Харьков+19°... +11°
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Херсон+19°... +10°
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Хмельницкий+16°... +6°
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Черкассы+14°... +9°
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Чернигов+17°... +10°
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Черновцы+16°... +7°