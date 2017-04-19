Снежный апокалипсис в Украине: замело дороги, 150 населенных пунктов остались без света (фото, видео)

Часть Украины охватили морозы и снегопад.

Снегопад спровоцировал транспортный коллапс / ГСЧС

При такой погоде в западных областях снова включили отопление, а в некоторых городах на востоке позакрывали школы. С четверга каникулы будут у учеников Николаева, сообщает ТСН.

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Мокрый снег валит деревья и рвет провода, что приводит к обесточиванию домов и сел. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в Днепропетровской области без электроснабжения остались 73 населенных пункта, в Харьковской - 38, в Полтавской - 35, в Херсонской - 4, в Кировоградской и Запорожской - по одному.

Из-за непогоды ограничен въезд грузовых автомобилей в Днепр, на некоторых дорогах Харьковской области периодически придерживается движение автомобилей.

В Днепропетровской области из-за снегопада и сильного ветра на четырех трассах ограничили движение транспорта.

Синоптики говорят, что такие поздние заморозки бывают примерно раз в 10 лет, однако прогнозируют потепление уже на следующей неделе.