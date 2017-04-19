В аэропорту "Борисполь" из-за непогоды отменили прилет утренних рейсов из Харькова и Днепра

11:12, 19 апреля 2017
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При тех же обстоятельствах задерживается вылет рейса Z6 1 "Днеправиа" до Днепра.

Фото УНИАН
Аэропорт "Борисполь" / Фото УНИАН

В аэропорту "Борисполь" из-за непогоды отменен прилет утренних рейсов из Харькова и Днепра, также задержан вылет одного рейса до Днепра.

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Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Борисполь" на странице в Facebook.

"Уважаемые пассажиры, в связи с непогодой в регионах Украины отменен прилет утренних рейсов авиакомпании "МАУ" из Харькова и Днепра. При тех же обстоятельствах задерживается вылет рейса Z6 1 "Днеправиа" до Днепра - время отправления изменено с 9:40 на 10:30", - говорится в сообщении.

Аэропорт "Борисполь" рекомендует следить за изменениями информации на онлайн табло: kbp.kiev.ua.

Напомним, в шести областях Украины из-за непогоды обесточены более 150 населенных пунктов.

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