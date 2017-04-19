Из-за снегопада в Днепропетровской области ограничили движение транспорта
В Днепропетровской области из-за снегопада и сильного ветра на некоторых трассах ограничили движение транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
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"В связи с аномальными погодными явлениями (снегопады, порывы ветра - образование снежных накатов и заносов, ДТП с перекрытием движения), принято решение с 09:30 19.04.2017 года о запрете движения пассажирского и грузового автотранспорта на участках автомобильных дорог государственного значения", - говорится в сообщении.
В частности, движение ограничено на таких трассах:
- Н-08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье, км 414+000 - км 450+000;
- М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, км 151+000 - км 195+000;
- М-29 Харьков - Красноград - Перещепено - /М-18/, км 128 - км 157;
- М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта, км 147+600 - км 228+100;
Ранее сообщалось, что часть Украины охватили морозы. В Полтавской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях выпал снег.
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