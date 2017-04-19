К югу от Полтавы дороги засыпало снегом, водителей призывают не выезжать на летней резине (видео)
Многие области Украины засыпало снегом, движение на автодорогах усложнено.
Об этом в Facebook сообщает журналист Алексей Мочанов.
Снег в апреле: в некоторых городах Украины закрывают школы и снова включают отопление (видео)
"Это - дорога за Полтавой сейчас.
Красноград. Днепр. Следите за прогнозами погоды и информацией о погодных и дорожных условиях", - пишет Мочанов.
Он призывает водителей не выезжать на дороги на летней и всесезонной резине.
"Если вы уже переобулись - придется или оставить автомобиль, перекантоваться на общественном транспорте, либо переобуваться в зиму опять! Без вариантов.
Переждите, перетерпите эти катаклизмы, погодные и дорожные. Нет никаких проблем спокойно катиться на зимней шине в +10. Это куда лучше и правильнее, чем в +3 пытаться остановиться на летней без держака. Без сцепления с дорогой", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что часть Украины охватили морозы. В Полтавской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях выпал снег.
Погода в Украине
-
Винница+14°... +6°
-
Днепр+17°... +9°
-
Донецк+18°... +9°
-
Житомир+15°... +9°
-
Запорожье+18°... +9°
-
Ивано-Франковск+20°... +5°
-
Киев+16°... +10°
-
Кировоград+16°... +9°
-
Луганск+17°... +10°
-
Луцк+20°... +9°
-
Львов+20°... +7°
-
Николаев+18°... +10°
-
Одесса+18°... +10°
-
Полтава+17°... +10°
-
Ровно+18°... +9°
-
Симферополь+18°... +6°
-
Сумы+19°... +10°
-
Тернополь+19°... +7°
-
Харьков+19°... +11°
-
Херсон+19°... +10°
-
Хмельницкий+16°... +6°
-
Черкассы+14°... +9°
-
Чернигов+17°... +10°
-
Черновцы+16°... +7°