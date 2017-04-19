К югу от Полтавы дороги засыпало снегом, водителей призывают не выезжать на летней резине (видео)

10:21, 19 апреля 2017
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Многие области Украины засыпало снегом, движение на автодорогах усложнено.

Водителей призывают не выезжать на летней резине / УНИАН
Водителей призывают не выезжать на летней резине / УНИАН

Об этом в Facebook сообщает журналист Алексей Мочанов.

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"Это - дорога за Полтавой сейчас. 

Красноград. Днепр. Следите за прогнозами погоды и информацией о погодных и дорожных условиях", - пишет Мочанов.

Он призывает водителей не выезжать на дороги на летней и всесезонной резине.

"Если вы уже переобулись - придется или оставить автомобиль, перекантоваться на общественном транспорте, либо переобуваться в зиму опять! Без вариантов. 

Переждите, перетерпите эти катаклизмы, погодные и дорожные. Нет никаких проблем спокойно катиться на зимней шине в +10. Это куда лучше и правильнее, чем в +3 пытаться остановиться на летней без держака. Без сцепления с дорогой", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что часть Украины охватили морозы. В Полтавской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях выпал снег.

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