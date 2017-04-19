В шести областях Украины из-за непогоды обесточены более 150 населенных пунктов

09:45, 19 апреля 2017
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В шести областях Украины в результате неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, шквальные порывы ветра) в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач обесточены 152 населенных пункта.

В Україні вирує негода / УНІАН
В Украине бушует непогода / УНИАН

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в Днепропетровской области без электроснабжения остались 73 населенных пункта, в Харьковской - 38, в Полтавской - 35, в Херсонской - 4, в Кировоградской и Запорожской - по одному.

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К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что часть Украины охватили морозы. В Полтавской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях выпал снег.

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