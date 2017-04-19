В шести областях Украины из-за непогоды обесточены более 150 населенных пунктов

В шести областях Украины в результате неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, шквальные порывы ветра) в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач обесточены 152 населенных пункта.

В Украине бушует непогода / УНИАН

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в Днепропетровской области без электроснабжения остались 73 населенных пункта, в Харьковской - 38, в Полтавской - 35, в Херсонской - 4, в Кировоградской и Запорожской - по одному.

Читайте также Сегодня в Украине продолжится похолодание, местами пройдут дожди (карта)

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что часть Украины охватили морозы. В Полтавской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях выпал снег.