В Украине бушует непогода: снег валит деревья и рвет провода

Часть Украины охватили морозы. В Полтавской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях выпал снег.

Снегопад в Харькове / УНИАН

При такой погоде в западных областях снова включили отопление, а в некоторых городах на востоке позакрывали школы. С четверга каникулы будут у учеников Николаева, сообщает ТСН.

В Днепре температура постепенно снижается и сейчас составляет около нуля градусов. На дорогах и тротуарах скользко. Дорожные службы пытаются посыпать подъемы, спуски и мосты. Общественный транспорт ходит по графику.

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Однако мокрый снег валит деревья и рвет провода, что приводит к обесточиванию домов и сел. В Никополе, Новомосковске и трех районах области уже объявили внеочередные каникулы из-за непогоды. В большинстве школ остальных населенных пунктов – сокращенные уроки. Также запускают отопление в медицинских учреждениях области.

Отмечается, что для Харькова такая погода может стать рекордной. Автомобилисты в шоке, ведь уже все успели заменить резину на летнюю. Из-за похолодания в городе Лозовая и еще 13 районах области закрыли школы и детсады. Внезапные каникулы продлятся по крайней мере до начала следующей недели. Будут работать только те заведения, которые могут обеспечить тепло в помещениях.

Сильнее всего внезапные морозы грозят фруктовым деревьям и овощам, которые уже успели расцвести. Садоводы говорят, что персики и абрикосы могут очень пострадать.

Врачи предостерегают - надо одеваться теплее, чтобы не ловить сквозняки. А синоптики говорят, что такие поздние заморозки бывают примерно раз в 10 лет, однако прогнозируют потепление уже на следующей неделе.

Напомним, ранее снегопад накрыл украинские Карпаты.