В Украине бушует непогода: снег валит деревья и рвет провода
Часть Украины охватили морозы. В Полтавской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях выпал снег.
При такой погоде в западных областях снова включили отопление, а в некоторых городах на востоке позакрывали школы. С четверга каникулы будут у учеников Николаева, сообщает ТСН.
В Днепре температура постепенно снижается и сейчас составляет около нуля градусов. На дорогах и тротуарах скользко. Дорожные службы пытаются посыпать подъемы, спуски и мосты. Общественный транспорт ходит по графику.
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Однако мокрый снег валит деревья и рвет провода, что приводит к обесточиванию домов и сел. В Никополе, Новомосковске и трех районах области уже объявили внеочередные каникулы из-за непогоды. В большинстве школ остальных населенных пунктов – сокращенные уроки. Также запускают отопление в медицинских учреждениях области.
Отмечается, что для Харькова такая погода может стать рекордной. Автомобилисты в шоке, ведь уже все успели заменить резину на летнюю. Из-за похолодания в городе Лозовая и еще 13 районах области закрыли школы и детсады. Внезапные каникулы продлятся по крайней мере до начала следующей недели. Будут работать только те заведения, которые могут обеспечить тепло в помещениях.
Сильнее всего внезапные морозы грозят фруктовым деревьям и овощам, которые уже успели расцвести. Садоводы говорят, что персики и абрикосы могут очень пострадать.
Врачи предостерегают - надо одеваться теплее, чтобы не ловить сквозняки. А синоптики говорят, что такие поздние заморозки бывают примерно раз в 10 лет, однако прогнозируют потепление уже на следующей неделе.
Напомним, ранее снегопад накрыл украинские Карпаты.
Погода в Украине
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Винница+14°... +6°
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Днепр+17°... +9°
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Донецк+18°... +9°
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Житомир+15°... +9°
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Запорожье+18°... +9°
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Ивано-Франковск+20°... +5°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+16°... +9°
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Луганск+17°... +10°
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Луцк+20°... +9°
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Львов+20°... +7°
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Николаев+18°... +10°
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Одесса+18°... +10°
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Полтава+17°... +10°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+18°... +6°
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Сумы+19°... +10°
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Тернополь+19°... +7°
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Харьков+19°... +11°
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Херсон+19°... +10°
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Хмельницкий+16°... +6°
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Черкассы+14°... +9°
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Чернигов+17°... +10°
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Черновцы+16°... +7°