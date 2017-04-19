В Киеве сегодня без осадков, днем до +9°

08:30, 19 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 апреля, в столице без осадков, днем до +9°.

В Киеве сегодня без осадков / gloss.ua
В Киеве сегодня без осадков / gloss.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +5°. Ветер северный и северо-восточный, до 5.8 м/с.

Спасатели предупреждают киевлян о сильных заморозках

Солнце в столице взошло в 05:57, а зайдет в 19:58. 

Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Украине местами пройдут дожди. В центре до +14°.

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