Сегодня в Украине продолжится похолодание, местами пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 19 апреля в Украине местами пройдут дожди. В центре до +14°.
На востоке пройдут дожди. Теплее всего будет на Луганщине - до +13°. Жителей южных регионов также ожидают осадки, температура до +13°.
На западе Украины в среду пасмурно. Теплее всего будет в Волынской области - до +10°.
В северных областях без осадков, температура - до +9°. В центре Украины ожидается переменная облачность, температура днем до +14°.
Согласно народному прогнозу, 19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео)
Погода в Украине
-
Винница+14°... +6°
-
Днепр+17°... +9°
-
Донецк+18°... +9°
-
Житомир+15°... +9°
-
Запорожье+18°... +9°
-
Ивано-Франковск+20°... +5°
-
Киев+16°... +10°
-
Кировоград+16°... +9°
-
Луганск+17°... +10°
-
Луцк+20°... +9°
-
Львов+20°... +7°
-
Николаев+18°... +10°
-
Одесса+18°... +10°
-
Полтава+17°... +10°
-
Ровно+18°... +9°
-
Симферополь+18°... +6°
-
Сумы+19°... +10°
-
Тернополь+19°... +7°
-
Харьков+19°... +11°
-
Херсон+19°... +10°
-
Хмельницкий+16°... +6°
-
Черкассы+14°... +9°
-
Чернигов+17°... +10°
-
Черновцы+16°... +7°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 79 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков: 58 %
Восход: 05:58
Закат 20:13
Фаза луны:
Лента новостей