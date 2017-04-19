Сегодня в Украине продолжится похолодание, местами пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 19 апреля в Украине местами пройдут дожди. В центре до +14°.

В Украине местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке пройдут дожди. Теплее всего будет на Луганщине - до +13°. Жителей южных регионов также ожидают осадки, температура до +13°.

На западе Украины в среду пасмурно. Теплее всего будет в Волынской области - до +10°.

В северных областях без осадков, температура - до +9°. В центре Украины ожидается переменная облачность, температура днем до +14°.

Прогноз на 19 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.

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