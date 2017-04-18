Снег в апреле: в некоторых городах Украины закрывают школы и снова включают отопление (видео)

В нескольких городах для школьников объявили временные каникулы.

В Украину среди апреля вернулся снег / kh.depo.ua

Харьковщину и Днепропетровщину накрыла зимняя непогода – из-за резкого падения температуры в школах объявили дополнительные каникулы, а в больнице возвращают отопление. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Зима возвращается - циклон несет в Украину снег и морозы. Резкое изменение погоды синоптики прогнозируют везде. Первыми непогоду встретили на востоке страны. На Днепропетровщине утром пошел снег с градом, который уже после обеда перерос в сильный снегопад. Синоптики объявили штормовое предупреждение до 22-го апреля. Водителей просят не выезжать на дороги, а прохожих быть осторожными.

В Днепре дождь превратился в метель после обеда, и никаких признаков, что она утихает, сейчас нет. На дорогах области очень скользко.

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В нескольких городах для школьников объявили временные каникулы. Срочно возвращают отопления в медицинские заведения, в роддоме уже тепло. В дома горожан возвращать отопления не будут. Местные власти отмечают, что 2-3 дня уйдет на восстановление отопления и за это время погода уже стабилизируется.

На дороги выйдет снегоуборочная техника, чтобы предотвратить аварии из-за гололеда.

Прекратили обучение и в 14 городах Харьковщины, куда также пришла настоящая зима. Снежить начало еще на рассвете. Местами было ноль градусов. Ночью температура опускалась даже до минусовых отметок. Сейчас здесь около нуля градусов, но по ощущениям значительно холоднее, поскольку очень сильный ветер.

Для Харькова такая температура может быть рекордной – холоднее всего здесь было в 2009 году - 2,3 градуса мороза. Сегодня же ночью синоптики предупреждают, что столбики термометра могут опуститься до отметки в минус три градуса.

Многоэтажки к отоплению подключать не будут, однако тепло дали в родильные дома и больницы.

Как сообщала Погода УНИАН, 18 апреля в восточных областях Украины выпал снег или снег с дождем.