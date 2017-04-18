От Одесской области до Закарпатья: на юго-запад надвигается новая непогода - синоптик

19:36, 18 апреля 2017
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В ряде областей Украины ожидается снег.

Непогода не хочет покидать Украину / Фото УНИАН
Непогода не хочет покидать Украину / Фото УНИАН

Ближайшей ночью снег выпадет в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и вообще большинстве областей востока, юга и центральных областей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Также она прогнозирует налипание мокрого снега. А на западе вероятен дождь с мокрым снегом. На остальной территории Украины - без осадков.

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"Но холодно будет везде: ночью мороз, днем 0-6 градусов тепла. В Киеве завтра сухо и холодно, ночью небольшой мороз, днем 4-6 градусов тепла", - говорится в сообщении Диденко.

"Циклон будет сдвигаться уже завтра к вечеру за наши восточные границы, но уже 20 апреля новая непогода подойдет к юго-западу, от Одесской области до Закарпатья", - добавила синоптик.

Как сообщала Погода УНИАН, в связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля в Украине ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, температура днем 2-9° тепла.

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