От Одесской области до Закарпатья: на юго-запад надвигается новая непогода - синоптик
В ряде областей Украины ожидается снег.
Ближайшей ночью снег выпадет в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и вообще большинстве областей востока, юга и центральных областей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Также она прогнозирует налипание мокрого снега. А на западе вероятен дождь с мокрым снегом. На остальной территории Украины - без осадков.
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"Но холодно будет везде: ночью мороз, днем 0-6 градусов тепла. В Киеве завтра сухо и холодно, ночью небольшой мороз, днем 4-6 градусов тепла", - говорится в сообщении Диденко.
"Циклон будет сдвигаться уже завтра к вечеру за наши восточные границы, но уже 20 апреля новая непогода подойдет к юго-западу, от Одесской области до Закарпатья", - добавила синоптик.
Как сообщала Погода УНИАН, в связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля в Украине ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, температура днем 2-9° тепла.
Погода в Украине
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Винница+14°... +6°
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Днепр+17°... +9°
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Донецк+18°... +9°
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Житомир+15°... +9°
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Запорожье+18°... +9°
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Ивано-Франковск+20°... +5°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+16°... +9°
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Луганск+17°... +10°
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Луцк+20°... +9°
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Львов+20°... +7°
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Николаев+18°... +10°
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Одесса+18°... +10°
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Полтава+17°... +10°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+18°... +6°
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Сумы+19°... +10°
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Тернополь+19°... +7°
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Харьков+19°... +11°
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Херсон+19°... +10°
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Хмельницкий+16°... +6°
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Черкассы+14°... +9°
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Чернигов+17°... +10°
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Черновцы+16°... +7°