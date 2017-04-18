"Апрель, остановись!": соцсети отреагировали на резкое похолодание со снегом в Украине
В Украину резко ворвалось похолодание.
В Украину неожиданно в апреле вернулось похолодание: в некоторые города уже принесло снег. Однако синоптики прогнозируют пик снижения температуры 18-22 апреля.
Пользователи соцсетей активно делятся своими фото и остроумными комментариями относительно апрельских капризов погоды:
#Апрель, остановись!— CoolStory's (@slupanov) April 18, 2017
ЛЮБЛЮ Я СНЕГ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ pic.twitter.com/IbfQIHe2vi— кирстос (воскрес) (@BOMJ_KIRILL) April 18, 2017
Абрикос в этом году не будет...#харьков pic.twitter.com/w4UkptLyH0— Украина. Реалии (@ukrrealii) April 18, 2017
Let it #snow, let it snow, let it snow. #April 18, Ukraine. Where are my sunshine days? #weather #rain & #snow #spring not #winter #снег— mndgreen (@mndgreen_online) April 18, 2017
И зима, которая зеленая, еще ничего :)#снег https://t.co/kb9ktgBoNt— Pavel (@s0ra111) April 18, 2017
Напомним, в Украине до 22 апреля ожидается холодная погода и сильный ветер. В частности, в столице в связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°; дневная температура 3-9° тепла.
Погода в Украине
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Винница+14°... +6°
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Днепр+17°... +9°
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Донецк+18°... +9°
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Житомир+15°... +9°
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Запорожье+18°... +9°
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Ивано-Франковск+20°... +5°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+16°... +9°
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Луганск+17°... +10°
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Луцк+20°... +9°
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Львов+20°... +7°
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Николаев+18°... +10°
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Одесса+18°... +10°
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Полтава+17°... +10°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+18°... +6°
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Сумы+19°... +10°
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Тернополь+19°... +7°
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Харьков+19°... +11°
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Херсон+19°... +10°
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Хмельницкий+16°... +6°
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Черкассы+14°... +9°
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Чернигов+17°... +10°
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Черновцы+16°... +7°