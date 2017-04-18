"Апрель, остановись!": соцсети отреагировали на резкое похолодание со снегом в Украине

В Украину резко ворвалось похолодание.

Снег накрыл уже, в частности, Харьков и Днепр / Фото УНИАН

В Украину неожиданно в апреле вернулось похолодание: в некоторые города уже принесло снег. Однако синоптики прогнозируют пик снижения температуры 18-22 апреля.

Пользователи соцсетей активно делятся своими фото и остроумными комментариями относительно апрельских капризов погоды:

ЛЮБЛЮ Я СНЕГ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ pic.twitter.com/IbfQIHe2vi — кирстос (воскрес) (@BOMJ_KIRILL) April 18, 2017

Напомним, в Украине до 22 апреля ожидается холодная погода и сильный ветер. В частности, в столице в связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°; дневная температура 3-9° тепла.