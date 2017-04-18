На Днепропетровщине и Харьковщине наступил "снежный апокалипсис"

17:11, 18 апреля 2017
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18 апреля в восточных областях Украины выпал снег или снег с дождем.

18 апреля, в восточных областях Украины выпал снег или снег с дождем. Пользователи Сети делятся фотографиями снега в соцсетях.

В Лозовой Харьковской области выпал достаточно плотный снежный покров, который лежит на цветах и деревьях. В самом Харькове также осадки – дождь то со снегом, то с градом.

Жители Днепра также жалуются на снег, правда не такой сильный, как на Харьковщине. Там в основном идет снег в перемешку с дождем.

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