На Днепропетровщине и Харьковщине наступил "снежный апокалипсис"

18 апреля в восточных областях Украины выпал снег или снег с дождем.

18 апреля, в восточных областях Украины выпал снег или снег с дождем. Пользователи Сети делятся фотографиями снега в соцсетях.

В Лозовой Харьковской области выпал достаточно плотный снежный покров, который лежит на цветах и деревьях. В самом Харькове также осадки – дождь то со снегом, то с градом.

Жители Днепра также жалуются на снег, правда не такой сильный, как на Харьковщине. Там в основном идет снег в перемешку с дождем.