В Киеве завтра без осадков, днем до +9°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 19 апреля, в столице без осадков, днем до +9°.

В Киеве завтра без осадков / ourgreenworld.ru

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +6°. Ветер восточный и северо-восточный, до 7.0 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:57, а зайдет в 19:58.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля в Украине практически без осадков. В центре до +14°.

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