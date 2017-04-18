В Украине завтра сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 18 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 19 апреля в Украине практически без осадков. В центре до +14°.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / УНИАН
Завтра в Украине местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке пройдут дожди. Теплее всего будет на Луганщине - до +13°. Жителей южных регионов также ожидают осадки, температура до +13°.

На западе Украины в среду пасмурно. Теплее всего будет в Волынской области - до +10°.

В северных областях без осадков, температура - до +9°. В центре Украины ожидается переменная облачность, температура днем до +14°.

Согласно народному прогнозу, 19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
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