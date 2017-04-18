В Казахстане из-за паводков эвакуировали почти 5 тысяч человек

15:56, 18 апреля 2017
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Из зоны паводков в Казахстане эвакуировали свыше 4,7 тыс. человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны Юрий Ильин, передает Xinhua.

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В настоящее время в Казахстане остаются подтопленными талыми и паводковыми водами свыше 1,1 тыс. домов и дач.

По словам Ильина, активная фаза паводка в центральных и северных районах Казахстана началась 11 апреля. В ряде регионов прошли обильные осадки, вышли из берегов реки. В зонах чрезвычайных ситуаций работают около 2 тыс. спасателей.

Напомним, не менее 30 человек погибли в результате наводнения на северо-западе Ирана.

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