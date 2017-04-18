В Николаеве из-за резкого похолодания на неделю закроют школы

15:19, 18 апреля 2017
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В Николаеве ожидается мокрый снег и похолодание 20-21 апреля до -5 градусов.

В Николаеве ожидается мокрый снег / Иллюстрация УНИАН
В Николаеве ожидается мокрый снег / Иллюстрация УНИАН

В Николаеве с 20 апреля до конца недели в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам в школах будет приостановлен учебно-воспитательный процесс. Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на распоряжение мэра Александра Сенкевича от 18 апреля.

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«Согласно распоряжению городского головы от 18. 04. 2017 № 111р, принятым в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам, 20 и 21 апреля приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах. В общеобразовательных учреждениях Николаева занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля», - сообщили в мэрии.

По прогнозам синоптиков, в Николаеве ожидается мокрый снег и похолодание 20-21 апреля до -5 градусов.

Напомним, с 19 апреля в Украине ожидается существенное похолодание, в Карпатах выпал снег.

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