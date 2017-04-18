В Николаеве из-за резкого похолодания на неделю закроют школы
В Николаеве ожидается мокрый снег и похолодание 20-21 апреля до -5 градусов.
В Николаеве с 20 апреля до конца недели в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам в школах будет приостановлен учебно-воспитательный процесс. Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на распоряжение мэра Александра Сенкевича от 18 апреля.
На Германию обрушился сильный снегопад (фоторепортаж)
«Согласно распоряжению городского головы от 18. 04. 2017 № 111р, принятым в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам, 20 и 21 апреля приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах. В общеобразовательных учреждениях Николаева занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля», - сообщили в мэрии.
По прогнозам синоптиков, в Николаеве ожидается мокрый снег и похолодание 20-21 апреля до -5 градусов.
Напомним, с 19 апреля в Украине ожидается существенное похолодание, в Карпатах выпал снег.
Погода в Украине
-
Винница+14°... +6°
-
Днепр+17°... +9°
-
Донецк+18°... +9°
-
Житомир+15°... +9°
-
Запорожье+18°... +9°
-
Ивано-Франковск+20°... +5°
-
Киев+16°... +10°
-
Кировоград+16°... +9°
-
Луганск+17°... +10°
-
Луцк+20°... +9°
-
Львов+20°... +7°
-
Николаев+18°... +10°
-
Одесса+18°... +10°
-
Полтава+17°... +10°
-
Ровно+18°... +9°
-
Симферополь+18°... +6°
-
Сумы+19°... +10°
-
Тернополь+19°... +7°
-
Харьков+19°... +11°
-
Херсон+19°... +10°
-
Хмельницкий+16°... +6°
-
Черкассы+14°... +9°
-
Чернигов+17°... +10°
-
Черновцы+16°... +7°