Лозовую на Харьковщине накрыло снегопадом: школьникам устроили внеочередные каникулы (фото, видео)

14:56, 18 апреля 2017
2427

Каникулы продлятся до понедельника, 24 апреля.

Снегопад в Лозовой / kh.depo.ua
Снегопад в Лозовой / kh.depo.ua

В Лозовой Харьковской области из-за существенного похолодания прекратили обучение в школах. Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении на сайте Лозовского городского совета.

На Германию обрушился сильный снегопад (фоторепортаж)

Решение о приостановке учебного процесса в школах города было принято на заседании исполкома сегодня.

Снегопад в Лозовой / kh.depo.ua
Снегопад в Лозовой / kh.depo.ua

Вынужденные каникулы для школьников Лозовой начнутся 19 апреля и продлятся до понедельника, 24 апреля.

Снегопад в Лозовой / kh.depo.ua
Снегопад в Лозовой / kh.depo.ua

Сейчас на Харьковщине температура воздуха составляет около +1. Идет снег.

На канале InfoPort в YouTube появилась видеозапись со снегопадом в Лозовой 18 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео) Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео)
Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы
В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми
Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта) Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)
Более 70 тысяч человек пострадали из-за ливней в Китае Более 70 тысяч человек пострадали из-за ливней в Китае
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон В Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
762 мм
2.2 м/с
58 %
Лента новостей