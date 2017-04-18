Лозовую на Харьковщине накрыло снегопадом: школьникам устроили внеочередные каникулы (фото, видео)

Каникулы продлятся до понедельника, 24 апреля.

Снегопад в Лозовой / kh.depo.ua

В Лозовой Харьковской области из-за существенного похолодания прекратили обучение в школах. Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении на сайте Лозовского городского совета.

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Решение о приостановке учебного процесса в школах города было принято на заседании исполкома сегодня.

Снегопад в Лозовой / kh.depo.ua

Вынужденные каникулы для школьников Лозовой начнутся 19 апреля и продлятся до понедельника, 24 апреля.

Снегопад в Лозовой / kh.depo.ua

Сейчас на Харьковщине температура воздуха составляет около +1. Идет снег.

На канале InfoPort в YouTube появилась видеозапись со снегопадом в Лозовой 18 апреля.