В Китае три человека погибли в результате схода оползня

14:32, 18 апреля 2017
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В результате схода оползня в северо-западной провинции Шэньси погибли три человека.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Наводнения затопили Кашмирскую долину

Здание в поселке Маопин уезда Байхэ было разрушено оползнем, который произошел 17 апреля после продолжительных ливней.

Около двух часов ночи во вторник под завалами были обнаружены тела женщины и двоих детей: мальчика и девочки.

В семиэтажном здании проживало 39 человек, семь из них оказались заблокированными под завалами.

Сейчас спасательные работы и поиск пропавших продолжается.

Напомним, в результате горного обвала, который произошел на индонезийском острове Ява, погибли четыре человека.

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