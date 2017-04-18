На Германию обрушился сильный снегопад (фоторепортаж)

13:36, 18 апреля 2017
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В Пасхальный понедельник в Германии выпал снег.

В Германии выпал снег / Reuters
В Германии выпал снег / Reuters

Непогода затронула землю Северный Рейн-Вестфалия, сообщает euronews.

В Украину с 18 апреля вернутся заморозки и мокрый снег

Отмечается, что пожарные были вынуждены обрезать заснеженные ветви деревьев, они стали тяжелыми и опасными для прохожих.

На автостраде между городами Гаген и Ольпе образовались пробки длиной до 10 километров.

По прогнозам синоптиков, улучшения погоды ждать не стоит как минимум до конца недели из-за циклонов, идущих со Скандинавии.

Напомним, в Украине до 22 апреля ожидается холодная погода и сильный ветер.

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