В Карпатах посреди весны выпал снег (видео)

12:26, 18 апреля 2017
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Украинские Карпаты накрыл снегопад.

Карпати накрило снігом / УНІАН
Карпати накрило снігом / УНІАН

Об этом сообщает страница "Буковель" в Facebook.

Отметим, ранее сообщалось о значительном похолодании в Украине.

"В южных, восточных и большинстве центральных областях дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с", - предупреждают в ГСЧС. 

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