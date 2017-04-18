В Карпатах посреди весны выпал снег (видео)

Украинские Карпаты накрыл снегопад.

Карпати накрило снігом / УНІАН

Об этом сообщает страница "Буковель" в Facebook.

Отметим, ранее сообщалось о значительном похолодании в Украине.

"В южных, восточных и большинстве центральных областях дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с", - предупреждают в ГСЧС.