Спасатели предупреждают киевлян о сильных заморозках

11:30, 18 апреля 2017
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В течение 18-22 апреля в Киеве и области ожидается холодная погода.

В Киеве ожидаются заморозки / getbg.net
В Киеве ожидаются заморозки / getbg.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сегодня в Киеве без осадков, днем до +9°

"В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°; дневная температура 3-9° тепла", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине до 22 апреля ожидается холодная погода и сильный ветер.

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