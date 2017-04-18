В результате наводнения в Иране погибли 30 человек

10:32, 18 апреля 2017
1766

Не менее 30 человек погибли в результате наводнения на северо-западе Ирана.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает BBC со ссылкой на государственные СМИ страны.

Наводнения затопили Кашмирскую долину

Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Всего наводнение затронуло четыре провинции. Вода затопила улицы и дороги, в Тегеране сошел оползень.

Напомним, в результате горного обвала, который произошел на индонезийском острове Ява, погибли четыре человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
13 мая в Украине будет прохладно и с дождями 13 мая в Украине будет прохладно и с дождями
Киевлян предупредили о значительных порывах ветра до конца суток Киевлян предупредили о значительных порывах ветра до конца суток
Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы Сегодня в Украине ожидается похолодание и грозы
Вулкан Килауэа на Гавайях может взорваться Вулкан Килауэа на Гавайях может взорваться
Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео) Из-за аномально теплой погоды в Украине зацвели растения, которые не должны распускаться одновременно (видео)
Более 70 тысяч человек пострадали из-за ливней в Китае Более 70 тысяч человек пострадали из-за ливней в Китае
В Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон В Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
762 мм
2.2 м/с
58 %
Лента новостей