В результате наводнения в Иране погибли 30 человек

Не менее 30 человек погибли в результате наводнения на северо-западе Ирана.

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Об этом сообщает BBC со ссылкой на государственные СМИ страны.

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Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Всего наводнение затронуло четыре провинции. Вода затопила улицы и дороги, в Тегеране сошел оползень.

Напомним, в результате горного обвала, который произошел на индонезийском острове Ява, погибли четыре человека.