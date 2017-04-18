В Украине объявили штормовое предупреждение

09:32, 18 апреля 2017
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В Украине до 22 апреля ожидается холодная погода и сильный ветер.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сегодня в Киеве без осадков, днем до +9°

"В южных, восточных и большинстве центральных областях дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с", - говорится в сообщении.

Также спасатели предупреждают о заморозках в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°.

Напомним, во вторник, 18 апреля, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +16°.

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