В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге днем до +16° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 апреля, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +16°.

В Украине местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке пройдут дожди. Теплее всего будет на Луганщине - до +13°. Жителей южных также ожидают осадки, температура до +16°.

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На западе Украины во вторник облачно с прояснениями. Теплее всего будет в Черновицкой области - до +11°.

В северных областях без осадков, температура - до +10°. В центре Украины будет пасмурно, температура днем до +11°.

Прогноз на 18 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 апреля - Федула и Агафопода мучеников. Пришел Федул - тепляк подул. Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул".

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