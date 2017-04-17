В Киеве завтра без осадков, днем до +9°

17:00, 17 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 18 апреля в столице без осадков, днем до +9°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +7°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.3 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:59, а зайдет в 19:56. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 апреля, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +16°.

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