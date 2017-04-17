В Украине завтра будет прохладно и пройдут дожди (карта)

16:30, 17 апреля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 18 апреля, в Украине местами пройдут дожди. На юге до +16°.

В Украине завтра пройдут дожди / УНИАН
В Украине завтра пройдут дожди / УНИАН

На востоке пройдут дожди. Теплее всего будет на Луганщине - до +13°. Жителей южных также ожидают осадки, температура до +16°.

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий

На западе Украины во вторник облачно с прояснениями. Теплее всего будет в Черновицкой области - до +11°.

В северных областях без осадков, температура - до +10°. В центре Украины будет пасмурно, температура днем до +11°.

Прогноз на 18 апреля / УНИАН
Прогноз на 18 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 апреля - Федула и Агафопода мучеников. Пришел Федул - тепляк подул. Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул".

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
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2.2 м/с
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