В Украину с 18 апреля вернутся заморозки и мокрый снег

15:00, 17 апреля 2017
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В течение 18-22 апреля в Украине ожидается похолодание.

В Украине ожидается мокрый снег / УНИАН
В Украине ожидается мокрый снег / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, температура днем 2-9° тепла", - говорится в сообщении.

Кроме того, в южных, восточных и большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.

Напомним, 17 апреля в Украине местами пройдут дожди. В Крыму до +18°.

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