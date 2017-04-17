Жертвами наводнения в Перу стали более 100 человек
В Перу мощные наводнения привели к гибели 107 человек, число пострадавших превышает 1,1 миллиона.
Об этом сообщили в центре по действиям в чрезвычайных ситуациях страны, передает "РИА Новости".
В Индонезии жертвами горного обвала стали четыре человека
Более 170 тысяч человек полностью лишились своего имущества. Число людей, которые частично пострадали от стихии, составляет 955 тысяч человек.
По мнению экспертов, столь мощные наводнения в Перу стали последствиями климатического феномена "Эль-Ниньо" в Тихом океане.
Напомним, из-за разлива реки Куарейм на севере Уругвая 1675 человек были вынуждены покинуть свои дома.
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