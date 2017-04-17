Жертвами наводнения в Перу стали более 100 человек

13:32, 17 апреля 2017
1761

В Перу мощные наводнения привели к гибели 107 человек, число пострадавших превышает 1,1 миллиона.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщили в центре по действиям в чрезвычайных ситуациях страны, передает "РИА Новости".

В Индонезии жертвами горного обвала стали четыре человека

Более 170 тысяч человек полностью лишились своего имущества. Число людей, которые частично пострадали от стихии, составляет 955 тысяч человек.

По мнению экспертов, столь мощные наводнения в Перу стали последствиями климатического феномена "Эль-Ниньо" в Тихом океане.

Напомним, из-за разлива реки Куарейм на севере Уругвая 1675 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео) Россию в мае неожиданно засыпало снегом (фото, видео)
Киевлян предупредили о значительных порывах ветра до конца суток Киевлян предупредили о значительных порывах ветра до конца суток
В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми В Киеве две ночи подряд оказались рекордно теплыми
Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта) Погода на выходные: в Украине будет прохладно и с дождями (карта)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Сегодня в Украине без осадков, во всех областях похолодает (карта) Сегодня в Украине без осадков, во всех областях похолодает (карта)
В Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон В Украину идут заморозки - их принесет арктический циклон

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
79 %
762 мм
2.2 м/с
58 %
Лента новостей