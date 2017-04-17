Жертвами наводнения в Перу стали более 100 человек

В Перу мощные наводнения привели к гибели 107 человек, число пострадавших превышает 1,1 миллиона.

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Об этом сообщили в центре по действиям в чрезвычайных ситуациях страны, передает "РИА Новости".

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Более 170 тысяч человек полностью лишились своего имущества. Число людей, которые частично пострадали от стихии, составляет 955 тысяч человек.

По мнению экспертов, столь мощные наводнения в Перу стали последствиями климатического феномена "Эль-Ниньо" в Тихом океане.

Напомним, из-за разлива реки Куарейм на севере Уругвая 1675 человек были вынуждены покинуть свои дома.