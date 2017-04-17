Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, практически всю неделю в Украине будут идти дожди, местами ожидаются заморозки.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине местами пройдут дожди. Теплее всего будет в Крыму - до +20°. В восточных областях температура до +13°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +13°. В северных регионах до +11°.
Во вторник, 18 апреля, в Украине практически без осадков. Ночью на западе похолодает до -2°, днем в остальных регионах +6°...+17°.
В среду, 19 апреля, на юго-востоке Украины пройдут дожди. Днем теплее всего будет в центре - до +14°.
В четверг местами пройдут дожди. Ночью в Украине -4°...+4°, днем на юге до +13°.
В пятницу в стране также ожидаются дожди. В центре температура днем до +12°, в остальных регионах +1°...+10°.
22 и 23 апреля в Украине продолжат идти дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет в Волынской области - до 0°, на остальной территории +2°…+6°. Днем температура по стране +9°...+13°. В воскресенье ночью на западе до -2°, днем в Украине +9°...+15°.
Народный прогноз
17 апреля - день Иосифа певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль. 18 апреля - Федула и Агафопода мучеников. Пришел Федул - тепляк подул. Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул".
В Украине сегодня ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди (карта)
19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.
20 апреля - день памяти преподобного Георгия-исповедника. Крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлеба и гречки. 21 апреля - день Родиона. Если на Родиона теплый вечер и тихая ночь - будет жаркое, сухое лето.
22 апреля - день Вадима Ключника. Если до этого дня погода не установилась - лето сухим будет. 23 апреля в народном календаре - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год хлебородный.
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Погода в Украине
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Винница+14°... +6°
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Днепр+17°... +9°
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Донецк+18°... +9°
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Житомир+15°... +9°
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Запорожье+18°... +9°
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Ивано-Франковск+20°... +5°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+16°... +9°
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Луганск+17°... +10°
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Луцк+20°... +9°
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Львов+20°... +7°
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Николаев+18°... +10°
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Одесса+18°... +10°
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Полтава+17°... +10°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+18°... +6°
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Сумы+19°... +10°
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Тернополь+19°... +7°
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Харьков+19°... +11°
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Херсон+19°... +10°
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Хмельницкий+16°... +6°
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Черкассы+14°... +9°
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Чернигов+17°... +10°
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Черновцы+16°... +7°