Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, практически всю неделю в Украине будут идти дожди, местами ожидаются заморозки.

На этой неделе в Украине будут идти дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине местами пройдут дожди. Теплее всего будет в Крыму - до +20°. В восточных областях температура до +13°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +13°. В северных регионах до +11°.

Прогноз на 17 апреля / УНИАН

Во вторник, 18 апреля, в Украине практически без осадков. Ночью на западе похолодает до -2°, днем в остальных регионах +6°...+17°.

Прогноз на 18 апреля / УНИАН

В среду, 19 апреля, на юго-востоке Украины пройдут дожди. Днем теплее всего будет в центре - до +14°.

Прогноз на 19 апреля / УНИАН

В четверг местами пройдут дожди. Ночью в Украине -4°...+4°, днем на юге до +13°.

Прогноз на 20 апреля / УНИАН

В пятницу в стране также ожидаются дожди. В центре температура днем до +12°, в остальных регионах +1°...+10°.

Прогноз на 20 апреля / УНИАН

22 и 23 апреля в Украине продолжат идти дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет в Волынской области - до 0°, на остальной территории +2°…+6°. Днем температура по стране +9°...+13°. В воскресенье ночью на западе до -2°, днем в Украине +9°...+15°.

Прогноз на 22 апреля / УНИАН

Прогноз на 23 апреля / УНИАН

Народный прогноз

17 апреля - день Иосифа певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль. 18 апреля - Федула и Агафопода мучеников. Пришел Федул - тепляк подул. Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул".

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19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.

20 апреля - день памяти преподобного Георгия-исповедника. Крепкий мороз и солнце в этот день - к урожаю хлеба и гречки. 21 апреля - день Родиона. Если на Родиона теплый вечер и тихая ночь - будет жаркое, сухое лето.

22 апреля - день Вадима Ключника. Если до этого дня погода не установилась - лето сухим будет. 23 апреля в народном календаре - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год хлебородный.

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